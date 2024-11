Neymar pai ao lado de seu filho - Divulgação

Publicado 22/11/2024 16:21

transferência para o Inter Miami, de Messi, Suárez e companhia, ou um retorno para o Santos estão sendo cogitados. Rio - Em meio às especulações sobre o futuro de Neymar no Al-Hilal, o pai do jogador afirmou que ainda não há nada decidido. Ele salientou a felicidade do filho na Arábia Saudita, que tem contrato até junho de 2025. Porém, uma, de Messi, Suárez e companhia, ou umestão sendo cogitados.

"Eu não tenho plano para o futuro, não, a gente vai se adequando, a gente tem que ver a vontade do Neymar qual vai ser. Queira ou não, a Arábia está deixando ele muito feliz, está muito feliz lá. É um país que o protege, o cerca de carinho", disse o pai de Neymar, em entrevista ao podcast "Roundcast".

A possibilidade do camisa 10 disputar o Mundial de Clubes de 2025 também foi ressaltada pelo pai. Ele acredita que os sauditas não "abriram mão" do segundo ano de contrato do atacante pela importância do torneio. Porém, apontou que ele estará "livre para decidir" seu destino a partir de janeiro.

"A gente vai esperar para ver o que vai acontecer, como o Neymar vai se sentir. Ele vai estar livre para decidir, nós nunca estivemos tão livres para decidir. Imagina? Ter um cara com 32 anos, livre na minha mão, é um presente para qualquer empresário", finalizou.