Rayssa Leal, skatista brasileira - Foto: Reprodução

Rayssa Leal, skatista brasileira Foto: Reprodução

Publicado 23/11/2024 13:10 | Atualizado 23/11/2024 13:11

Rayssa Leal foi campeã, neste sábado (23), da etapa de Tóquio da SLS (Street League Skateboarding), a maior liga de skate street do mundo. A jovem skatista bateu Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica, na última volta em disputa emocionante.

Única brasileira na competição feminina, Rayssa atingiu uma pontuação de 30.7 e ficou na frente da japonesa Liz Akama, que anotou 30.1, e de Yoshizawa, que finalizou a prova com 29.4. Assim, Rayssa conquistou seu 11° título na SLS na 18ª final consecutiva, registrando maior sequência da liga entre homens e mulheres.



O resultado garantiu a presença da maranhense na final do Super Crown, que acontecerá em São Paulo, nos dias 14 e 15 de dezembro. A skatista busca o tricampeonato inédito entre as mulheres na competição.

Apesar de sentir dores no pé nas classificatórias, Rayssa liderou as baterias e avançou à final com moral. Na primeira volta, marcou 7.2 apesar do erro na última manobra. Na segunda, aproveitou o erro de Covell e elevou sua pontuação para 7.5.



Sem pontuar na terceira volta, a "Fadinha" se recuperou na quarta, acertou no corrimão e marcou 8.2, superando Chloe Covell. Na sequência, assumiu a liderança com um 7.1.



Após um erro de Rayssa, Coco Yoshizawa conseguiu uma nota alta DE 9.1, que deixava a brasileira precisando de 6.7 para vencer. Chloe e Liz Akama também acertaram, e tiraram Rayssa do pódio. Mesmo com a pressão, a brasileira a reagiu com um 7.9, retomou a liderança e venceu a prova.