Contrato já foi criticado pelos torcedores do Borussia Dortmund, com cartazes no Signal Iduna ParkDivulgação / X @BVB

O presidente do Borussia Dortmund anunciou, nesta segunda-feira (25), seu desejo de organizar uma consulta entre os 218 mil sócios do clube sobre o recente patrocínio assinado com a gigante alemã de armamentos "Rheinmetall".

"Gostaria de contar com uma visão mais global do que pensam nossos 218 mil membros", declarou o dirigente Hans-Joachim Watzke, após a inconformidade demonstrada pela parte social do clube em relação a este contrato de patrocínio, anunciado meses atrás.



"Gostaria de contar com uma visão mais global do que pensam nossos 218 mil membros", declarou o dirigente Hans-Joachim Watzke, após a inconformidade demonstrada pela parte social do clube em relação a este contrato de patrocínio, anunciado meses atrás.

Durante a assembleia geral, 556 participantes se pronunciaram contra o acordo, 247 a favor e 52 se abstiveram. O resultado desta consulta não é vinculante para o clube, mas Watzke se mostrou disposto a levar em conta "um sinal claro", segundo afirmou na assembleia de acionistas.

Momentos antes da final da Liga dos Campeões de 2024, que perdeu em Londres para o Real Madrid (2-0), o Borussia Dortmund e a Rheinmetall anunciaram, no fim de maio, um acordo de patrocínio por três anos, cujo montante não foi revelado, embora seja estimado em 19 milhões de dólares (R$ 99 milhões, em cotação da época).



Momentos antes da final da Liga dos Campeões de 2024, que perdeu em Londres para o Real Madrid (2-0), o Borussia Dortmund e a Rheinmetall anunciaram, no fim de maio, um acordo de patrocínio por três anos, cujo montante não foi revelado, embora seja estimado em 19 milhões de dólares (R$ 99 milhões, em cotação da época).

O contrato foi criticado pelos torcedores, com cartazes no 'Muro Amarelo' do Signal Iduna Park. "Nossos valores esmagados por tanques", "A grana primeiro, os valores depois", diziam alguns no jogo contra o Eintracht, de Frankfurt.