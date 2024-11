Buenos Aires respira futebol: Botafogo e Atlético-MG prontos para o duelo épico que definirá o campeão da Libertadores 2024 - Agência O Dia

Publicado 25/11/2024 22:26

Rio - No sábado, 30 de novembro, Botafogo e Atlético-MG entram em campo para a grande final da Libertadores 2024. O duelo decisivo será realizado em Buenos Aires, Argentina, com cobertura exclusiva do Contra-Ataque O DIA, que promete levar todos os detalhes dessa partida histórica para os torcedores brasileiros.

Com análises táticas, entrevistas exclusivas e bastidores direto da capital argentina, o Contra-Ataque O DIA é a melhor companhia para quem quer vibrar com cada lance dessa final que promete marcar o futebol sul-americano.