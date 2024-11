Monumental de Núñez, palco da final da Libertadores da América - Divulgação / River Plate

Publicado 26/11/2024 10:00

Rio - A final da Libertadores terá casa cheia. Cerca de 65 mil ingressos já foram vendidos para a decisão entre Atlético-MG e Botafogo, no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o blog do jornalista Rodrigo Mattos, no portal "UOL", a estimativa da Conmebol é de mais de 70 mil torcedores.

Apesar da final brasileira gerar desinteresse dos argentinos, a Conmebol colocou à venda 84 mil ingressos para a final da Libertadores. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos destinados ao clube, no total de 22 mil lugares. Já a torcida do Atlético-MG ainda não esgotou a sua parte, comprando cerca de 15 mil entradas (aproximadamente 70% da capacidade).

O número de ingressos vendidos para a decisão no Monumental de Núñez se aproxima do recorde do público da era da final única, desde 2019. No ano passado, a final entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina, contou com mais de 69 mil presentes no Maracanã. A Conmebol estima que a decisão deste ano supere a marca da final de 2023, vencida pelo Fluminense.

Maiores públicos da era da final única da Libertadores:

2023: 69 mil torcedores presentes

2019: 59 mil torcedores presentes

2021: 45 mil torcedores presentes

2022: 38 mil torcedores presentes

2020: público limitado a 2.500 convidados por restrições da pandemia