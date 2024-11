Alcenor foi denunciado por Matheus Gabriel e outros atletas na Polícia Civil do Amazonas - (Foto: Reprodução)

Alcenor foi denunciado por Matheus Gabriel e outros atletas na Polícia Civil do Amazonas (Foto: Reprodução)

Publicado 26/11/2024 10:00 | Atualizado 26/11/2024 10:25

No último fim de semana, Alcenor Alves, professor de Jiu-Jitsu, foi preso em Itajaí (SC) pela Polícia Civil, sendo acusado de estupro de vulnerável e exploração sexual, após mandado expedido pela Justiça do Amazonas. De acordo com as investigações, até o momento 12 meninos foram vítimas do faixa-preta.



Os supostos abusos aconteciam há pelo menos 15 anos durante viagens para competições, como relatou o bicampeão mundial Matheus Gabriel. A estrela do Jiu-Jitsu deu entrevista à TV Globo e relatou como era a violência sexual que sofria.

"A gente viaja muito para lutar campeonato brasileiro, mundial das outras confederações, era sempre São Paulo e Rio. Depois, ele foi me tocando e eu acordado. Criança, na época... Eu fiquei em choque. Eu não sabia como reagir", relatou Matheus, que sofreu o primeiro abuso aos 11 anos e foi uma das vítimas a realizar a denúncia.



Delegada responsável pelo caso, Juliana Tuma destacou que o perfil das 12 vítimas que procuram a polícia era bem semelhantes: "O perfil dessas vítimas todas eram de baixa renda, outras também com questões de vulnerabilidade econômica e social e que só tinham o esporte ali como saída para uma vida de sucesso", destacou a delegada.

Alcenor Alves foi preso suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual (Foto: Assis Foto)

Prisão durante competição em Santa Catarina



Alcenor Alves participava como coach em uma competição de Jiu-Jitsu voltada para crianças e adolescentes, realizada no Litoral Norte de Santa Catarina. Por meio de uma nota oficial divulgada, a White House Jiu-Jitsu, equipe onde o faixa-preta dava aulas, se manifestou sobre o caso envolvendo o professor.



"Diante das notícias e dos últimos acontecimentos que envolveram o nosso diretor técnico de alto rendimento Alcenor Alves e da nossa escola, viemos ao público e a comunidade do Jiu-Jitsu informar que estamos no mercado desde março de 2017 e sempre pautamos pelos pilares e princípios do Jiu-Jitsu.



"Diante das notícias e dos últimos acontecimentos que envolveram o nosso diretor técnico de alto rendimento Alcenor Alves e da nossa escola, viemos ao público e a comunidade do Jiu-Jitsu informar que estamos no mercado desde março de 2017 e sempre pautamos pelos pilares e princípios do Jiu-Jitsu.

A nossa escola é referência no ensino da formação de campeões, contando com um corpo de seis professores graduados entre a faixa marrom e preta, que trabalham diariamente no ensino do Jiu-Jitsu, e nunca fomos alvo de denúncias sobre qualquer fato que venham denegrir ou ameaçar a integridade das pessoas", veja a nota completa, AQUI