Jake Paul levou a melhor sobre Mike Tyson na aguardada superluta entre os dois Reprodução

Publicado 25/11/2024 16:00 | Atualizado 25/11/2024 17:28

Responsável por parar o mundo da luta na última semana, o confronto de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson continua sendo assunto entre fãs e especialistas. Num primeiro momento, a grande diferença de idade entre os atletas gerou muitos comentários - em sua maioria negativos. Agora, após a vitória de Jake sobre Mike na decisão unânime dos jurados, o debate é outro e gerou a reação do youtuber norte-americano.



Alguns críticos, com o que foi apresentado na luta, passaram a cogitar que o resultado foi "manipulado", dando a entender que a vitória de Jake Paul sobre Mike Tyson já estava sacramentada antes mesmo do combate acontecer. Ao tomar conhecimento dos comentários na internet. Jake se mostrou irritado e resolveu se pronunciar.