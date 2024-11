Petr Yan superou o brasileiro Deiveson Figueiredo na luta principal do UFC Macau - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 24/11/2024 09:00 | Atualizado 24/11/2024 21:29

O UFC Macau, realizado neste sábado (23), na China, teve uma luta principal de altíssimo nível. Petr Yan e Deiveson Figueiredo protagonizaram um bom confronto aos fãs chineses e, após cinco rounds disputados, o russo saiu com o triunfo na decisão unânime dos jurados. Dessa forma, o ex-campeão peso-galo pode ter em breve uma nova chance de lutar pelo cinturão da categoria, que atualmente pertence a Merab Dvalishvili.



O card do UFC Macau contou ainda com outros três brasileiros em ação. No co-main event, Tabatha Ricci foi superada pela chinesa Yan Xiaonan na decisão unânime. No entanto, Gabriella Fernandes e Nikolas Motta deram show e venceram Wang Cong e Maheshate Hayisaer por finalização e decisão unânime, respectivamente.

Sem perder tempo, Deiveson Figueiredo começou a luta principal do UFC Macau aplicando boa queda sobre Petr Yan. O brasileiro conseguiu a transição para as costas, onde controlou as ações, mas viu o russo sair da posição e ficar por cima até a reta final do primeiro round, equilibrando o duelo. Para impedir entradas de queda de Deiveson, Yan apostou bastante em chutes baixos e pisões no joelho no início do segundo assalto. Na trocação, ambos conectaram bons golpes, com uma leve superioridade para o russo.O paraense iniciou o terceiro round aplicando uma queda sobre Petr Yan, que levantou rapidamente e, na sequência, levou Deiveson a knockdown após conectar um forte golpe de direita. O brasileiro conseguiu se levantar e se recuperou, mas continuou em desvantagem na luta em pé e sofreu duros golpes. O "Deus da Guerra" buscou pressionar Petr contra a grade na quarta parcial, mas não conseguiu a queda. Na reta final, foi a vez de Deiveson levar o russo a knockdown com um potente uppercut, que deu sobrevida a Figueiredo no combate.Ciente de que precisava do nocaute ou finalização para sair vitorioso, Deiveson Figueiredo manteve seu estilo ofensivo no quinto assalto, mas ao ficar mais exposto, levou alguns golpes na média distância. Ao fim de cinco rounds bem disputados, o russo saiu com a vitória na decisão unânime e chega ao seu segundo triunfo consecutivo. Já o brasileiro sofre sua primeira derrota em quatro lutas no peso-galo.Em ação no co-main event do UFC Macau, Tabatha Ricci iniciou o duelo contra Yan Xiaonan explorando bastante a movimentação, circulando no octógono, enquanto a chinesa aplicou muitos chutes e socos na média distância, terminando o primeiro round melhor. A brasileira conseguiu a queda logo no início do segundo assalto, mas não conseguiu sustentar a posição. Na luta em pé, Tabatha tinha grandes dificuldades para encurtar a distância, muito por conta da superioridade de Xiaonan na trocação, com ótimas combinações de golpes.Superior nos dois rounds, Yan Xiaonan continuou aplicando bons golpes sobre Tabatha Ricci no terceiro e último assalto e, dessa forma, foi declarada vencedora na decisão unânime dos jurados ao fim do combate. Com o triunfo, a chinesa se recuperou da derrota sofrida para a campeã Weili Zhang em sua última luta, enquanto a brasileira, que vinha de dois resultados positivos, conhece a terceira derrota da sua carreira.Gabriella Fernandes entrou em ação no card principal do UFC Macau e viu sua adversária, Wang Cong, encurtar a distância num primeiro momento e conectar bons golpes na trocação, aliando combinações de socos e chutes. A brasileira tentou responder, mas aplicou poucos golpes e terminou o primeiro round em inferioridade. A chinesa continuou ditando o ritmo do confronto no segundo assalto, pressionando Gabriella contra a grade, mas a lutadora do Rio de Janeiro protagonizou uma grande reviravolta.Com um chute alto, seguido de um forte cruzado de esquerda, Gabriella Fernandes balançou Wang Cong, que foi ao chão. Sentindo o bom momento, a brasileira foi ágil, buscou a luta de solo e, rapidamente conseguiu a transição para as costas da adversária. Esbanjando técnica, Gabriella conseguiu finalizar a chinesa com um mata-leão, emplacou sua segunda vitória consecutiva no Ultimate e, de quebra, deu fim à invencibilidade de Cong, que tinha seis vitórias no MMA.