Campeões do SP Open de Boxe - (Foto: Divulgação)

Campeões do SP Open de Boxe (Foto: Divulgação)

Publicado 25/11/2024 08:00 | Atualizado 25/11/2024 17:07

Estão definidos os 14 primeiros campeões da primeira edição do São Paulo Open de Boxe, encerrado neste domingo (24/11), no Ginásio Edson Arantes do Nascimento, o “Pelezão", na capital paulista.



Promovido pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) como piloto para ampliar o número de eventos no calendário nacional, a competição reuniu atletas olímpicos, campeões brasileiros e novos talentos.