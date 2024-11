Thiago Tiwi segue dominante na divisão peso-pena de Xtreme - (Foto: Myriam Albertuni)

Thiago Tiwi segue dominante na divisão peso-pena de Xtreme (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 25/11/2024 14:00 | Atualizado 25/11/2024 22:01

O SFT tem um novo campeão duplo! Realizado no último sábado (23), no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, o SFT 53 consagrou Nildo Katchau, agora dono dos cinturões peso-mosca e galo de MMA. Na luta principal do evento, Katchau - já campeão até 57kg - subiu de peso para desafiar Fernando Ben 10, inicialmente campeão da divisão até 61kg, e através de um nocaute avassalador ainda no primeiro round, derrotou Ben 10 e anotou seu sexto triunfo seguido na carreira.



Com o resultado, Nildo Katchau também se juntou ao seleto hall de campeões em duas categorias do SFT ao lado de Carlos Prates, Cleber Sousa, Irwing King Kong e Jean Matsumoto. Já no co-main event, Thiago Tiwi venceu Rafael Silva por nocaute técnico no quinto assalto e manteve o título peso-pena de Xtreme em sua posse.



Ainda pelo card principal, Jeovanny de Oliveira e Renata ReHulk superaram Zé Reborn e Estefanne Thomazella por decisão unânime, respectivamente, em duelos de MMA e Xtreme.



"O SFT 53 foi a coroação de um grande ano da nossa organização, com muitos eventos, lutas de alto nível e diversos lutadores revelados. Sem dúvida, um ano de muito sucesso, fechando com chave de ouro com as vitórias do Nildo Katchau e do Thiago Tiwi. Em 2025, voltaremos ainda melhores", afirmou o presidente David Hudson.

Katchau se torna campeão duplo



Repleto de expectativa, o combate principal da noite colocou frente a frente dois campeões: Fernando Ben 10, até então campeão peso-galo de MMA, e Nildo Katchau, rei do peso-mosca. No cage, porém, o que se viu foi um atropelo do paraense.



Após cerca de três minutos de luta em pé, Katchau acertou um golpe de encontro que desmontou Ben 10, que já caiu desnorteado. Quando Nildo ia completar o serviço no ground and pound, o árbitro interviu e decretou seu triunfo por nocaute no primeiro round.



Nildo Katchau deu show na luta principal do SFT 53 e virou campeão duplo (Foto: Myriam Albertuni)

Tiwi mantém título de Xtreme



No co-main event do SFT 53, Thiago Tiwi, campeão peso-pena de Xtreme, defenderia seu posto contra Rafael Silva. Entretanto, ao falhar na pesagem (saiba mais), Rafael ficou inelegível para o cinturão. O fato, porém, não mudou nada para o maranhense Tiwi, que fez seu papel com louvor no cage.



Dominante em pé, Thiago acertou uma sequência avassaladora de chutes no quinto assalto, definindo o confronto e mantem a cinta por nocaute técnico. Antes, ele também já havia usado os chutes potentes para nocautear Zion da Silva e faturar o título, em agosto.



Invicto no SFT, com quatro vitórias em quatro lutas, Tiwi desponta como um dos grandes nomes da modalidade Xtreme, que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas deMMA(4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.



Nocautes marcam card preliminar



Com 13 lutas, o card preliminar do SFT 53 foi marcado por seis nocautes, além de três finalizações: Lucas Rafael e Raul Soares contra Clayton Ferreira e João Diego, respectivamente, por guilhotina, e Nicholas Menina Feia com um justo triângulo de mão contra Matheus Monstro.



Entre os vencedores por nocaute, destaque para Rodrigo Pereira, Matheus Mesquita e Leandro Silva no Xtreme, e para Pedro Diesel, Paulo Nogueira e Anderson Falcão no MMA. Já no único combate de travesseiros (pillow fight), Márcio Jesus derrotou Alex Dino por decisão dividida dos jurados.



RESULTADOS COMPLETOS:



SFT 53

Sábado, 23 de novembro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP



Card principal



MMA (cinturão 61kg): Nildo Katchau derrotou Fernando Ben 10 por nocaute no 1R



XTREME (cinturão 66kg): Thiago Tiwi derrotou Rafael Silva por nocaute técnico no 5R



MMA: Jeovanny de Oliveira derrotou Zé Reborn por decisão unânime dos jurados



XTREME: Renata ReHulk derrotou Estefanne Thomazella por decisão unânime dos jurados



Card preliminar



XTREME: Rodrigo Pereira derrotou Douglas Soares por nocaute técnico no 3R



XTREME: Demerson Mão de Pedra x Fernando Levy terminou sem resultado (golpe ilegal)



MMA: Pedro Diesel derrotou Daniel Oliveira por nocaute técnico no 1R



XTREME: Matheus Mesquita derrotou Bernardo Super-Choque por nocaute técnico no 1R



MMA: Paulo Nogueira derrotou Diego Dutra por nocaute técnico no 1R



MMA: Lucas Rafael finalizou Clayton Ferreira com uma guilhotina no 1R



MMA: Anderson Falcão derrotou Rosemberg Lima por nocaute técnico no 1R



XTREME: Leandro Silva derrotou Carlos Mikael por nocaute técnico no 2R



MMA: Nicholas Menina Feia finalizou Matheus Monstro com um triângulo de mão no 2R



XTREME: Fabi Peixoto derrotou Dandara Bachmann por decisão unânime dos jurados



MMA: Raul Soares finalizou João Diego com uma guilhotina no 3R



XTREME SEMI-PRO: Léo Silva derrotou Arthur Ribs por decisão unânime dos jurados



