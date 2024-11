Telão mostra Rodri em primeiro e Vini Jr em segundo na Bola de Ouro - Franck Fife / AFP

Publicado 26/11/2024 11:00 | Atualizado 26/11/2024 11:04

Madri (ESP) - A vitória de Rodri, do Manchester City, sobre Vini Jr, na Bola de Ouro, segue gerando debate. A declaração do presidente Florentino Pérez na Assembleia Geral do Real Madrid , no domingo (24), não foi bem recebida pelo jornalista Sheefeni Nicodemus, da Namíbia. Em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, ele rebateu o mandatário merengue.

"Estas são palavras de alguém frustrado. O senhor Florentino Pérez sente que o povo do meu país e dos outros países mencionados não tem um voto significativo porque somos pessoas inferiores", afirmou.

Durante a Assembleia Geral do Real Madrid, Florentino Pérez criticou o formato da votação da Bola de Ouro. O presidente merengue citou exemplos de jornalistas que não votaram em Vini Jr ou sequer colocaram ele entre os dez melhores. Um jornalista finlandês admitiu "erro técnico" e que vai se retirar do júri no ano que vem.

"É surpreendente que, quando se trata de futebol, existam países onde jornalistas com menos de um milhão de habitantes podem votar agora. Com estas regras, sem o impacto dos votos de jornalistas de somente quatro países, de Namíbia, Uganda, Albania e Finlândia, Vinicius seria o Bola de Ouro. Destes quatro países, alguns sequer colocam o Vinicius entre os 10 melhores, ou seja, não lhe dão nenhum ponto", disse Pérez.

Floretino Pérez também justificou a ausência do Real Madrid na cerimônia da Bola de Ouro. Após descobrir a vitória de Rodri na principal premiação da noite, o presidente vetou a ida dos representes do clube para o evento. Além de Vini Jr, que ficou em segundo na disputa pelo prêmio de melhor do mundo, o técnico Carlo Ancelotti venceu o de melhor técnico e o Real foi eleito o time da temporada 2023/24.

"Acredito que a Bola de Ouro deve ser organizada de forma independente. Os votos devem estar nas mãos de pessoas reconhecidas e com prestígio, não sei, os técnicos, alguém conhecido, que eles entendam que com seus votos colocam em risco sua reputação. Não sabemos quem voto e de países que não conhecemos. Bom, por tudo isso, o Real Madrid considerou oportuno não ir à cerimônia da Bola de Ouro", completou.