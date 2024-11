Hugo Souza em ação durante treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza em ação durante treino do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 26/11/2024 12:38 | Atualizado 26/11/2024 12:40

São Paulo - Apesar de mais uma negativa do Flamengo para as garantias que o Corinthians oferece para ter Hugo Souza em definitivo, o presidente do Timão, Augusto Melo, está otimista pela permanência do goleiro. O negócio precisa ser selado até o próximo sábado (30).

"Nós estamos cumprindo o prazo, o Corinthians não tem essa situação financeira (para pagar à vista). Mas há chance zero (de perder o Hugo Souza)", garantiu em participação no programa 'Arena SBT'.



A intenção é pagar R$ 4,8 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, soma-se R$ 1 milhão pelo empréstimo e mais R$ 1,5 milhão referente a multas por três jogos em que ele esteve em campo diante do Rubro-Negro, chegando ao total de R$ 7,3 milhões.

Recentemente, Augusto Melo já havia acusado o Flamengo de fazer "jogo sujo" na negociação. Durante a participação do dirigente no programa, o vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, ligou ao vivo para contar o seu lado da história.



"O Flamengo não se sente confortável com a garantia que o Corinthians nos dá hoje. Mas eu tenho certeza que eles conseguirão fazer isso dentro do prazo. Quero deixar claro que não existe essa história de estarmos enrolando por achar que o valor fixado pela venda foi baixo", defendeu.

A intenção do clube carioca é manter 40% dos direitos do jogador e Braz acredita que a venda de 50% por R$ 4,8 milhões esteja de bom tamanho. Ainda de acordo com o dirigente rubro-negro, o entrave do negócio é que o Corinthians oferece garantias semelhantes as que fizeram parte da negociação de Matheuzinho.



Ele alega que nem tudo que foi prometido na efetivação da transferência do lateral foi cumprido. "As garantias que foram dadas, me parece que foram as mesmas dadas ao Matheuzinho. E nós tivemos um problema em relação a isso. Ficaria difícil receber a mesma garantia", explicou.