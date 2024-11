Luana Pinheiro (à esquerda) recebeu cotoveladas na região anal de Gillian Robertson - (Foto: Reprodução)

Luana Pinheiro (à esquerda) recebeu cotoveladas na região anal de Gillian Robertson (Foto: Reprodução)

Publicado 27/11/2024 10:00

No início de novembro, Luana Pinheiro entrou em ação no card do UFC Vegas 100 e, após três rounds de combate, acabou sendo derrotada por Gillian Robertson na decisão unânime dos jurados. O duelo, no entanto, ficou marcado por uma situação bastante incomum. Ainda no primeiro assalto, enquanto estava por cima no solo, a atleta canadense aplicou uma sequência de cotoveladas que atingiram a região anal da brasileira.



Poucas semanas após o ocorrido, que repercutiu bastante nas redes sociais, Luana Pinheiro abriu o jogo. Em entrevista à "Ag. Fight", a lutadora peso-palha do UFC fez duras críticas a Gillian Robertson, que disparou uma série de cotoveladas de cima para baixo, o que voltou a ser permitido nas regras. No entanto, o fato dos golpes terem acertado sua região anal incomodaram a brasileira, que afirmou que a canadense agiu com falta de respeito.



"Com certeza eu senti (a pancada) ali. Me desculpe a palavra, mas ela deu cotoveladas no meu ânus. Para mim, isso é uma falta de respeito. Eu não faria isso com nenhuma atleta. É uma mulher que está ali lutando, sabe? Então nada mais justo do que eu respeitar a pessoa que está lutando comigo. Então, isso foi bem desrespeitoso da parte dela (…) Isso não é algo do tipo: ‘Ah, ela vai conseguir me finalizar ou nocautear’. Não. Isso, para mim, ela fez de má fé, na maldade mesmo. Não só enquanto estava rolando o tempo, mas quando o tempo acabou, ela deu mais uma (cotovelada)", narrou Luana.

Leia Mais Tiwi mantém cinturão no SFT 53, enquanto Katchau se torna campeão duplo

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu revela ter sido vítima de professor em caso de estupro de vulnerável

Definição do ranking e superlutas marcam último evento do BJJ Storm em 2024; confira

Quase três semanas após o combate, Luana Pinheiro relatou que ainda sente dores na região anal, em consequência das cotoveladas que sofreu de Robertson durante a luta. A atleta do UFC disse, inclusive, que chegou a fazer uso de uma "medicação forte" para tratar as dores. A paraibana disse, inclusive, que sofreu para realizar movimentos simples diante das dores causadas pelos golpes.



"Estou tomando uma medicação muito forte, vou parar hoje. Eu não consigo sentar, eu só sento com almofada. Não consigo curvar minha coluna. Não consigo fazer muita força, porque sinto lá (no ânus). Nos primeiros dias, eu não conseguia andar direito, não conseguia tossir, não conseguia rir. Espirrar para mim, meu Deus, eu ia no céu e voltava. Foi uma coisa que, sinceramente, não acho que foi no calor do momento. Ela estava vendo onde estava batendo, sabe?", disse Luana.



Atualmente com 32 anos, Luana Pinheiro ocupa a 14ª posição no ranking peso-palha do UFC, mas vive uma fase delicada na organização. A brasileira vem de três derrotas consecutivas no UFC e, antes do revés sofrido para Gillian Robertson, já havia sido superada por Angela Hill e Amanda Ribas, respectivamente. Quase três semanas após o combate, Luana Pinheiro relatou que ainda sente dores na região anal, em consequência das cotoveladas que sofreu de Robertson durante a luta. A atleta do UFC disse, inclusive, que chegou a fazer uso de uma "medicação forte" para tratar as dores. A paraibana disse, inclusive, que sofreu para realizar movimentos simples diante das dores causadas pelos golpes."Estou tomando uma medicação muito forte, vou parar hoje. Eu não consigo sentar, eu só sento com almofada. Não consigo curvar minha coluna. Não consigo fazer muita força, porque sinto lá (no ânus). Nos primeiros dias, eu não conseguia andar direito, não conseguia tossir, não conseguia rir. Espirrar para mim, meu Deus, eu ia no céu e voltava. Foi uma coisa que, sinceramente, não acho que foi no calor do momento. Ela estava vendo onde estava batendo, sabe?", disse Luana.Atualmente com 32 anos, Luana Pinheiro ocupa a 14ª posição no ranking peso-palha do UFC, mas vive uma fase delicada na organização. A brasileira vem de três derrotas consecutivas no UFC e, antes do revés sofrido para Gillian Robertson, já havia sido superada por Angela Hill e Amanda Ribas, respectivamente.

Assista: