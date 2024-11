Rafaela Silva recebe graduação especial - (Foto: Divulgação)

Rafaela Silva recebe graduação especial(Foto: Divulgação)

Publicado 26/11/2024 16:00 | Atualizado 26/11/2024 18:45

Campeã olímpica e mundial de judô, Rafaela Silva foi promovida a kodansha (6º dan) em cerimônia realizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) nesta terça-feira no Centro de Treinamento Maria Lenk, no Rio de Janeiro.



Kodansha é um título de alta graduação que simboliza não apenas a maestria técnica, mas também um compromisso profundo com o ensino, a pesquisa e a difusão dos princípios do judô.

O Encontro Nacional de Kodanshas reuniu 198 participantes de 21 estados em uma celebração do judô brasileiro. Diversas homenagens foram realizadas, reconhecendo grandes nomes do judô por suas valiosas contribuições ao esporte.Além de Rafaela Silva, os judocas Ketley Quadros e Rafael Silva também receberam a faixa vermelha e branca. Todavia, a campeã olímpica é a única que segue em atividade nas competições.“Recebo essa responsabilidade com muita honra e gratidão por tudo o que o judô brasileiro fez e faz pela minha vida. São 27 anos de judô, então, acredito que chegar a esse nível é reflexo de muito trabalho", disse Rafaela à página Café com Judô.O diploma de kodansha foi entregue a Rafaela pelo secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Picciani, que afirmou que a realização do encontro na cidade é um reflexo do comprometimento do estado com o judô.“Nos empenhamos para que esse evento fosse realizado no Rio de Janeiro, onde estão os principais nomes do judô e atletas olímpicos. Podermos homenagear a Rafaela é uma honra, porque ela é uma referência no nosso estado", afirmou.Kodanshas de alta graduação, os senseis Jucinei Costa, atual presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, e Jomar Carneiro, treinador do Botafogo Judô, foram promovidos a 7º e 8º Dan, respectivamente.“A promoção dos senseis Jomar Carneiro e Jucinei Costa demonstra que o Judô do Rio de Janeiro está em amplo crescimento, mesmo já sendo uma potência no esporte", destacou o kodansha 6º dan sensei João de Deus.“Jucinei fez dois períodos de gestão à frente do judô do Rio e está deixando um grande legado para os próximos gestores; e Jomar é um dos principais formadores de atletas do nosso estado nas últimas quatro décadas", concluiu.