Fim de semana foi marcado por lutas de alto nível no BJJ Storm(Foto: Dai Bueno)

Publicado 26/11/2024 07:00 | Atualizado 26/11/2024 16:53

Com chave de ouro! Foi assim que os eventos BJJ Storm 10 e BJJ Storm Contest 4, que aconteceram em conjunto no último fim de semana (23 e 24/11), no SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG, encerram a temporada da organização de Jiu-Jitsu mineira.



Reunindo disputas Gi & No-Gi, além de mais de 1000 atletas, a décima edição do BJJ Storm definiu os campeões dos rankings infantil e adulto ainda em aberto, coroando o faixa-preta Leo Lemos, campeão ouro duplo (peso e absoluto) no torneio e com vaga assegurada no Mundial 2025 da IBJJF, nos Estados Unidos.



"Estou feliz demais! Novamente vencendo o ranking faixa-preta em Belo Horizonte, onde eu me sinto em casa. Cheguei de Houson (EUA) quatro dias antes do campeonato, estava passando uma temporada lá, tinha um tempinho que eu não botava o quimono, mas mesmo assim consegui ter uma boa performance", celebrou Leo, que continuou:



"Este ano eu lutei o Mundial da IBJJF através do ranking do BJJ Storm, que venci em 2023, e realmente é um grande diferencial na carreira do atleta. Ano que vem estarei lá de novo em busca de medalhas".

Junto a Leo, outros campeões do ranking adulto foram Nicolas Lage (faixa-branca), Kayo Augusto (faixa-azul), Kaue Gomes (faixa-roxa) e Fábio Lucas (faixa-marrom).



Entre as equipes, no adulto e master, o título ficou com a Gracie Barra BH, seguida por CT Cristiano Maia e Sapo Team. Já no infantil e juvenil, o topo do pódio foi da Sapo Team, com CT Cristiano Maia e BJJ de Favela na sequência. Por fim, nas disputas No-Gi, a Gracie Barra BH ficou em primeiro, com o CT Cristiano Maia em segundo e a Doze JJ em terceiro. Junto a Leo, outros campeões do ranking adulto foram Nicolas Lage (faixa-branca), Kayo Augusto (faixa-azul), Kaue Gomes (faixa-roxa) e Fábio Lucas (faixa-marrom).Entre as equipes, no adulto e master, o título ficou com a Gracie Barra BH, seguida por CT Cristiano Maia e Sapo Team. Já no infantil e juvenil, o topo do pódio foi da Sapo Team, com CT Cristiano Maia e BJJ de Favela na sequência. Por fim, nas disputas No-Gi, a Gracie Barra BH ficou em primeiro, com o CT Cristiano Maia em segundo e a Doze JJ em terceiro.

Crianças deram show nas disputas durante o fim de semana (Foto: Dai Bueno)

Superlutas pegam fogo



Com 16 superlutas entre professores mineiros, o BJJ Storm Contest 4 foi um show à parte no sábado (23) de noite. Na luta principal, Vinicius Santos (Vinny JJ) e Marco César (Caio Gregório) travaram um duelo pra lá de acirrado, que terminou com vitória de Vinicius nas vantagens.



Além do faixa-preta da Vinny JJ, nomes como Juninho (GB Mata Grande), Diogo (GB Floresta), Alex de Paula (GB BH) e Guilherme Andrade (GB Cristiano Machado) também se destacaram, todos com triunfos por finalização.



Caloquinha analisa 2024



Presidente do BJJ Storm, Cláudio Caloquinha aproveitou o encerramento da temporada para fazer um balanço de 2024. O faixa-preta destacou os campeões do ranking, além do crescimento das crianças, que lotaram os tatames no domingo (24), e da estrutura do evento.



"Graças a Deus os campeonatos foram um sucesso. Fechamos o ranking coroando todos os atletas do adulto masculino que irão representar o BJJ Storm no Mundial 2025 da IBJJF com combates eletrizantes. E no BJJ Storm Contest 4, as superlutas pegaram fogo", disse Caloquinha, antes de encerrar:



"Estou muito feliz com o resultado deste ano, que em todas as edições a gente superou 1000 atletas e isso é muito positivo. Aproveito também para agradecer todos os patrocinadores que abraçam o nosso projeto e fazem o BJJ Storm cada dia melhor. Em 2025 podem ter certeza que vamos valorizar ainda mais os atletas, trazer mais visibilidade e proporcionar um ambiente confortável, saudável e familiar para que todos tenham vontade de estar presentes".



RESULTADOS SUPERLUTAS:



BJJ Storm Contest 4

Sábado, 23 de novembro de 2024

SESC Contagem, Minas Gerais



Ricardo Cebola (GB Santa Inês) derrotou Luciano Andrade (GB Ibirite) por pontos



Juninho (GB Mata Grande) derrotou Glauco Búfalo (GB Pampulha) por finalização



Marcelo Vaz (GB Centro) derrotou Luan Tigre (BHX Team) por decisão dos árbitros



Rodrigo Assalim (Tatame do Bem) derrotou Dodô (CT Cristiano Maia) por pontos



Diogo (GB Floresta) derrotou Coxinha (Sapo Team) por finalização



Philip Girino (PG Fight) derrotou Gabriel Cabral (GB Centro) por decisão dos árbitros



Capataz (GB Brasil Industrial) derrotou Bodão (Projeto União) por pontos



Marcão (Bronx) derrotou Napoleão (Napoleão Team) por pontos



Léo Boyka (Projeto Léo Boyka) derrotou Bruno Rolli (GB Camargos) por pontos



Alex de Paula (GB BH) derrotou Gabriel Reis (Arept JJ) por finalização



Fabrício (GB Centro) derrotou Marco Aurélio (GB Santa Amélia) por decisão dos árbitros



Eduardo Reston (GB Gutierrez) derrotou Amauri (GB Letícia) por decisão dos árbitros



Max (CT Coliseu) derrotou Deibson (Vinny JJ) por decisão dos árbitros



Índio (Doze JJ) derrotou Samuel (Pantera Negra) por pontos



Guilherme Andrade (GB Cristiano Machado) derrotou Mendes (RRT) por finalização



Vinicius Santos (Vinny JJ) derrotou Marco César (Caio Gregório) por vantagens



