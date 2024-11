David Coote é árbitro inglês envolvido em mais um escândalo em menos de um mês - AFP

Publicado 27/11/2024 10:55

sob investigação da Associação de Futebol inglesa de participar de um esquema de apostas.

O árbitro inglês David Coote está envolvido em mais um escândalo na Inglaterra. Suspenso por aparecer xingando em vídeo o ex-técnico Jurgen Klopp e o Liverpool , ele agora estáde participar de um esquema de apostas.

O árbitro é acusado de discutir, antes de uma partida, a possibilidade de dar um cartão amarelo.

Segundo o jornal 'The Sun', há troca de mensagens antes e depois do confronto entre Leeds e West Bromwich, em outubro de 2019. Na ocasião, ele deu o cartão a um jogador dos donos da casa.

A federação inglesa informou que está analisando essas mensagens no que considerou ser algo "muito grave".

Isso tudo acontece menos de 20 dias depois de Coote ficar suspenso preventivamente, enquanto uma investigação é conduzida pela Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL).



Ele teve um vídeo vazado em que tem uma conversa particular com outra pessoa. No diálogo, o árbitro chama o Liverpool de "m****" e o ex-técnico alemão de "um idiota".