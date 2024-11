Yenys Olmedo é torcedora do Olimpia - Reprodução / Instagram

Yenys Olmedo é torcedora do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 12:55 | Atualizado 27/11/2024 12:57

Rio - A musa do Olimpia, Yenys Olmedo, gosta de ousar entre quatro paredes. A beldade, que é casada, afirmou citou o filme "50 tons de Cinza" como referência no tipo de aventuras que curte desfrutar ao lado do marido na cama.

fotogaleria

"Gosto de várias situações, inclusive de sadomasoquismo. É importante sair da rotina, é algo valioso para os casais", disse em entrevista ao site paraguaio "Popular".

A beldade afirmou que na sua opinião, ao lado de um parceiro amado, vale tudo entre quatro paredes.

"É preciso experimentar, sem restrições, não deve haver limites, tabus, nada disso, se não não será prazeroso inteiramente. Claro que é importante encontrar alguém que goste", finalizou.