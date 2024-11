Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 20:30 | Atualizado 26/11/2024 21:03

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que atrai muitos olhares invejosos de mulheres por conta da sua vida. A beldade afirmou que o fato de ser "versátil" e desenvolver muitas ocupações faz com que algumas pessoas se irritem com sua vida.

"Sim, dói para alguns que ela seja uma mulher multifacetada, que seja muito trabalhadora e saiba fazer tudo. Sou dançarina, atriz, modelo, empresária, influenciadora e também profissional universitária e isso não agrada a muitos, que por serem bancadas pensam que também vou ser assim", disse em entrevista ao site "Popular".

Eli afirmou que viveu uma situação assim, inclusive, envolvendo mulheres, que tinha uma relação de amizade. O desfecho acabou não sendo dos melhores.

"Infelizmente, o mal é sempre conhecido mais rápido. E descubro tudo, tenho muita clareza sobre quem são meus verdadeiros amigos e quem não são. É uma pena que haja tanta inveja e maldade entre as próprias mulheres", afirmou.