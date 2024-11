Lewandowski marcou dois e ultrapassou a marca dos 100 gols na Liga dos Campeões - Manaure Quintero / AFP

Publicado 26/11/2024 19:20 | Atualizado 26/11/2024 19:31

Espanha - Todo ano o Barcelona busca um centroavante no mercado. São diversos os nomes especulados/contratados e recentemente o brasileiro Vitor Roque foi um dos que chegaram. Mas quem continua brilhando e fazendo história no clube catalão é o experiente Lewandowski. Nesta terça-feira, o polonês de 36 anos abriu caminho e depois fechou o placar da quarta vitória seguida na Liga dos Campeões, por 3 a 0, diante do Stade Brestois, no Camp Nou, e chegou a 101 gols na competição, feito realizado somente pelos astros Cristiano Ronaldo e Messi.

Com a camisa do Barcelona, são "apenas" 15 gols de Lewandowski na Liga dos Campeões. Os outros 86 vieram defendendo clubes alemães, onde passou boa parte da carreira. Foram 17 servindo o Borussia Dortmund e impressionantes 69 com o Bayern de Munique, onde conquistou a edição de 2019/20.

Depois de largar a competição com surpreendente derrota por 2 a 1 na visita ao Monaco, o Barcelona aplicou três goleadas implacáveis seguidas, diante de Young boys (5 a 0), Bayern de Munique (4 a 1) e Estrela Vermelha (5 a 2), mostrando-se ser um candidato forte à briga pelo título.

Diante de um rival sem o marketing dos gigantes da Europa, o técnico Hansi Flick sabia que o Barcelona necessitava de concentração e respeito no Camp Nou. O Brest chegou à quinta rodada invicto, com 10 pontos e na quarta posição, mostrando-se uma grande surpresa da edição até então.

Mas o começo dos catalães serviu para dar a tranquilidade que o treinador buscava no "perigoso" confronto. O goleiro Bizot trombou nas costas de Lewandowski em dividida pelo alto e a arbitragem anotou a penalidade logo no começo. O polonês assumiu a cobrança e anotou seu 100º gol na Liga dos Campeões.

A marca histórica foi celebrada com Lewandowski exibindo o número 9 às costas. E saudado pelos companheiros. Ele é o terceiro jogador na história a chegar à marca centenária na maior competição de clubes do planeta. Está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com 141, e Messi, com 129.

Diferentemente das rodadas anteriores, na qual anotou gols aos montes de cara, desta vez o trabalho foi mais difícil. Mas a tranquilidade veio com novo gol, na etapa final, de Dani Olmo. Com a desvantagem de dois gols, os franceses acusaram o golpe e ainda viram Lewandowski, no último lance, dominar na área e bater colocado para levar o Barcelona aos 12 pontos e na provisória segunda colocação, atrás somente da Inter de Milão, com 13.