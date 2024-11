Vini Jr e Bellingham são destaques do Real Madrid - Jorge Guerrero / AFP

Publicado 26/11/2024 17:27



Inglaterra - Meio-campista do Real Madrid, Bellingham saiu em defesa de Vini Jr . Ele reforçou que o brasileiro merecia vencer o prêmio Bola de Ouro. Além disso, antes de enfrentar o Liverpool, pela Liga dos Campeões, o inglês valorizou a conquista do troféu do torneio na última temporada.

"Na minha opinião, a Bola de Ouro deveria ter ido para o Real Madrid. Particularmente para o Vinicius. Mas essa é minha opinião. Nada contra o Rodri, é um jogador brilhante… É só sobre a nossa temporada. Quando ganhamos a Liga dos Campeões, essa foi a nossa Bola de Ouro", declarou o camisa 5 do time merengue.

Vini Jr era visto como o favorito para levar a premiação, mas acabou ficando na segunda posição - atrás de Rodri, volante do Manchester City . O responsável por completar o pódio foi o próprio companheiro do atacante no Real Madrid, Bellingham.

Os comandados de Ancelotti visitam o Liverpool nesta quarta-feira (27) em jogo da quinta rodada da Fase de Liga da Champions. O treinador, inclusive, não poderá contar com o brasileiro, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no último domingo (24).

Além dele, Rodrygo, Éder Militão, Alaba, Carvajal e Lucas Vázquez estão no departamento médico e não estarão à disposição para o confronto.