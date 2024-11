Mano Menezes em jogo do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/11/2024 00:40

Rio - O empate sem gols do Fluminense contra o Criciúma foi lamentado por Mano Menezes. O treinador elogiou a atuação dos catarinenses e admitiu que apesar do domínio territorial o clube carioca produziu pouco na partida desta terça-feira, no Maracanã.

"O problema é que o Criciúma se defendeu bem, como foi contra o Botafogo. É uma equipe que sabe o que quer fazer no jogo. Perdemos o Ganso, que foi para a gente ruim. Estava encontrando os espaços. Foi um jogo que sabíamos que seria tenso se o gol não saísse. Tivemos quatro oportunidade, que foi pouco para o volume que a gente teve. E o futebol é tão duro que quase levamos o gol", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense segue fora da zona de rebaixamento, porém, com vantagem de apenas um ponto. Mano Menezes admitiu que a sequência de cinco jogos sem vencer é péssimo no atual momento do Brasileiro, faltando três jogos para o fim.

"Encerramos a rodada ainda fora dos últimos quatro, vamos pensar em pontuar no próximo jogo. Vamos trabalhar para vencer porque os adversários estão tendo dificuldade contra todo mundo. Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, fez o gol na última bola. Os times estão organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. Temos que fazer escolhas finais melhores para voltar a vencer. Estamos há cinco rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora", disse.