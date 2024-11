Fluminense enfrentou o Criciúma no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/11/2024 21:00

Rio - O drama do Fluminense continua no Brasileiro. Em duelo no Maracanã, o Tricolor voltou a ter uma atuação abaixo do esperado e não saiu do 0 a 0 contra o Criciúma, em um duelo assisto por mais 40 mil torcedores do estádio. Com o resultado, os cariocas seguem fora da zona do rebaixamento, porém, com vantagem de apenas um ponto.

O Criciúma volta a jogar no próximo sábado contra o Corinthians, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). Já o Fluminense joga no dia seguinte contra o Athletico-PR, em Curitiba. A partida vai acontecer às 18h30 (de Brasília).

O primeiro tempo entre Fluminense e Criciúma foi de amplo domínio do clube carioca e de muita tensão. Os visitantes se posicionaram de forma bastante recuada e o Tricolor teve criou boas oportunidades, principalmente nos primeiros minutos. Porém, a partida seguiu sem gols para o intervalo.

A melhor chance do Fluminense ocorreu aos 15 minutos. Após bela jogada coletiva, Arias serviu Keno que finalizou dentro da área, porém, Dudu tirou a bola com a mão. Apesar da reclamação, a arbitragem comandada por Luís Flávio de Oliveira não assinalou a penalidade.

Com o tempo, o clube carioca foi perdendo intensidade e 37 minutos teve que fazer uma substituição. Paulo Henrique Ganso sentiu dores na lombar e acabou sendo substituído por Renato Augusto. Antes do intervalo, Arias ainda criou uma boa chance ao finalizar de fora da área, mas o goleiro Gustavo apareceu bem.

O segundo tempo começou na mesma pegada. Logo no início, o Fluminense chegou com perigo após erro de Felipe Vizeu. Kauã Elias arrancou, finalizou, a bola resvalou na defesa dos catarinenses, mas Gustavo fez boa defesa, evitando o gol dos cariocas.

Aos 17 minutos, o Criciúma, que mal chegava, teve uma chance incrível. Após cruzamento, Barreto finalizou na trave, a bola sobrou novamente para o volante, e Fábio salvou o Fluminense. O lance seguiu e foi a vez de Felipe Vizeu finalizar no poste, em um lance impressionante no Maracanã.

Precisando do gol, Mano Menezes colocou Lima, Germán Cano, Kevin Serna e Marquinhos para tentar abafar o Criciúma, porém, o Fluminense insistia muito nos cruzamentos e facilitava a defesa do Criciúma. As melhores chances criadas foram em finalizações de Renato Augusto, que pararam no goleiro Gustavo, e em uma cabeçada de Marquinhos que tocou no travessão.