Rio de Janeiro, Brasil - 26/11/2024 - Estádio Maracanã - Fluminense enfrenta o Criciúma esta noite no Maracanã pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/11/2024 21:14 | Atualizado 26/11/2024 21:32

Rio - O zagueiro do Fluminense, Thiago Santos, lamentou o empate do clube carioca contra o Criciúma, no Maracanã. O defensor citou as chances perdidas pelo Tricolor na partida e citou o foco da equipe das Laranjeiras nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro.

"A gente tentou bastante, fomos em busca do gol. Porém, infelizmente não saiu. O time produziu, mas infelizmente a bola não entrou no gol deles. Temos três jogos pela frente, vamos trabalhar bastante para buscar a permanência. Vamos tentar buscar contra o Athletico-PR os pontos que escaparam hoje. Acredito que o ponto também pode fazer diferença lá na frente", afirmou o defensor.

O drama do Fluminense continua no Brasileiro. Em duelo no Maracanã, o Tricolor voltou a ter uma atuação abaixo do esperado e não saiu do 0 a 0 contra o Criciúma, em um duelo assisto por mais 40 mil torcedores do estádio. Com o resultado, os cariocas seguem fora da zona do rebaixamento, porém, com vantagem de apenas um ponto.

O Criciúma volta a jogar no próximo sábado contra o Corinthians, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). Já o Fluminense joga no dia seguinte contra o Athletico-PR, em Curitiba. A partida vai acontecer às 18h30 (de Brasília).