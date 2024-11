Fluminense enfrentou o Criciúma no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/11/2024 21:40 | Atualizado 26/11/2024 21:58

Rio - O drama do Fluminense continua no Brasileiro. Em duelo no Maracanã, o Tricolor voltou a ter uma atuação abaixo do esperado e não saiu do 0 a 0 contra o Criciúma, em um duelo assisto por mais 40 mil torcedores do estádio. Com o resultado, os cariocas seguem fora da zona do rebaixamento, porém, com vantagem de apenas um ponto.