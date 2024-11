Pep Guardiola, técnico do City - Darren Staples / AFP

Publicado 26/11/2024 19:43

O Manchester City continua decepcionando seu torcedor. Em dia no qual tinha tudo para findar com a dura série de cinco derrotas após abrir 3 a 0, o time sofreu apagão e permitiu a reação e o empate por 3 a 3 com o Feyenoord em pleno Etihad Stadium nesta terça-feira (26), pela Liga dos Campeões.

Um dia após Pep Guardiola sair em defesa de seu artilheiro Haaland, autor de somente um gol na série ruim, o norueguês brilhou ao sofrer um pênalti e anotar duas vezes para ajudar o time a abrir 3 a 0 sobre os holandeses. A festa era gigante, mas os 15 minutos finais acabaram se tornando um pesadelo.

Com gols de Mourra, Giménez e Hancko num intervalo de 14 minutos, o Feyenoord buscou uma igualdade que parecia impossível, deixando o City em 15º, bem distante do G-8, com o tropeço - figurava entre os melhores com a vitória parcial.