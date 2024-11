Gabriel Magalhães provocou o atacante Gyökeres na vitória do Arsenal sobre o Sporting - Filipe Amorim / AFP

Publicado 27/11/2024 11:00 | Atualizado 27/11/2024 11:06

Londres (ING) - O zagueiro Gabriel Magalhães não perdoou o artilheiro Viktor Gyökeres na goleada do Arsenal sobre o Sporting por 5 a 1, nesta terça-feira (26), pela Liga dos Campeões. O brasileiro fez o terceiro gol da vitória dos ingleses sobre os portugueses e incomodou o sueco com a comemoração.

"Não sabia que ele tinha feito, mas é curioso que goste da minha comemoração. Está à vontade para usar, se não consegue criar sua própria comemoração", disse Gyökeres em entrevista ao canal "Viaplay".

Gabriel Magalhães fez o gesto de Gyökeres na comemoração do gol. O sueco é o artilheiro da temporada com 24 gols em 20 jogos, e é a grande sensação da Europa. O jogador, de 26 anos, é especulado em gigantes como o Manchester United, da Inglaterra, na próxima janela de transferências.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos dez pontos e subiu para o sétimo lugar na Liga dos Campeões, ficando dentro da zona de classificação para o mata-mata. No novo formato da competição, os oito melhores vão às oitavas, enquanto do 9º ao 24º disputam os playoffs por vaga nas oitavas.