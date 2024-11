Suárez é um dos pilares do Inter Miami - Reprodução / Instagram @luissuarez9

Suárez é um dos pilares do Inter Miami Reprodução / Instagram @luissuarez9

Publicado 27/11/2024 15:57

O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o atacante uruguaio Luis Suárez, de 37 anos. Com a extensão do vínculo, o artilheiro permanece nos Estados Unidos até dezembro de 2025.

As bases salariais não foram divulgadas. Suárez ganhou US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 8,7 milhões) este ano, em sua primeira temporada no Inter Miami. Em campo a sua performance foi satisfatória. Ele foi o artilheiro do time, ao lado de Messi, na temporada regular: ambos marcaram 20 gols."Estou muito feliz, muito animado por continuar por mais um ano e poder aproveitar estar aqui com essa torcida, que para nós é como uma família", disse Suárez em comunicado divulgado pelo clube.A prorrogação do contrato de Suárez, que completa 38 anos em janeiro, mantém unido o núcleo de estrelas de Miami ligados ao Barcelona. Além do craque argentino, o uruguaio joga ao lado de Sergio Busquets e Jordi Alba, grupo formado no clube catalão em anos anteriores. E essa lista tem agora o acréscimo de Javier Mascherano - nomeado na última terça-feira (26) como novo treinador da equipe . O ex-volante argentino também defendeu as cores do Barça nos tempos de jogador."Em 2024, Luis trouxe para o Inter Miami todos os elementos que o tornam um dos maiores atacantes de todos os tempos", disse Raúl Sanllehí, presidente de operações de futebol do Inter Miami "Seu desempenho para nós foi de elite e estamos entusiasmados. Suárez não foi apenas o nosso artilheiro desta temporada, mas também um líder do grupo".Com quatro Copas do Mundo no currículo, ele defendeu ainda o Liverpool, Atlético de Madrid e o Ajax, na Europa. "Trata-se de um grande jogador", completou Sanllehí.