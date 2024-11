Torcedores pedem para Flamengo perder e ajudar a rebaixar o Fluminense

Rubro-Negro só precisa se confirmar no G-5 para ir à fase de grupos da Libertadores, mas os torcedores não estão preocupados com isso e querem ver o time perder pelo menos um dos jogos. O empate sem gols do Flamengo com o Fortaleza deu fim à pequena esperança de título do Brasileirão. Sem muito a fazer nas três rodadas seguintes, o, mas os torcedores não estão preocupados com isso e querem ver o time perder pelo menos um dos jogos.

É isso mesmo. Muitos rubro-negros foram às redes sociais para mostrar o desejo de que o Flamengo perca para o Criciúma na 37ª rodada, no dia 4, em Santa Catarina. O motivo é a possibilidade de o resultado ajudar a rebaixar o Fluminense.



O rival está em 16º lugar, com um ponto a mais que a equipe catarinense, a primeira na zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados da próxima rodada, uma derrota rubro-negra ajudaria o Criciúma a fugir da queda e deixaria o Tricolor em situação dramática.



O problema é que o Flamengo pode chegar nesse jogo com a necessidade de vencer para se garantir no G-5. Afinal, joga contra o Internacional no domingo (1), no Beira-Rio. E, se perder, pode ficar com apenas um ponto de vantagem para o São Paulo, sexto colocado, e que hoje iria para a pré-Libertadores.

