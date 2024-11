Léo Pereira em ação em Fortaleza x Flamengo - Divulgação

Léo Pereira em ação em Fortaleza x FlamengoDivulgação

Publicado 26/11/2024 22:43 | Atualizado 26/11/2024 23:30

empate sem gols com o Fortaleza, na noite desta terça-feira (26), no Castelão, encerrou o sonho do Flamengo de ser campeão brasileiro. Apesar do resultado não ser o esperado, o zagueiro Léo Pereira fez questão de ressaltar a entrega do time carioca com um jogador a menos na reta final da partida. Rio - O, encerrou o sonho do Flamengo de ser campeão brasileiro. Apesar do resultado não ser o esperado, o zagueiro Léo Pereira fez questão de ressaltar a entrega do time carioca com um jogador a menos na reta final da partida.

"A gente veio aqui para ganhar. Desde o primeiro minuto do jogo, a gente mostrou que veio para ganhar, mas infelizmente, tiveram situações do jogo, com o jogador a menos. Mas a gente se portou muito bem, como em outras ocasiões. A gente tinha que somar esses três pontos aí, mas estou feliz pela atuação da equipe. Jogamos bem, mais uma vez fora de casa, contra um time que é muito organizado e tem um treinador de um longo tempo. Acho que a gente não sai satisfeito, mas sai feliz pela atuação", disse Léo ao Premiere.

Sem grandes pretensões no campeonato, o Flamengo vai apenas cumprir tabela nas três últimas rodadas. Mesmo assim, o defensor prometeu seriedade da equipe até o fim.

"Temos que jogar como Flamengo, jogar para ganhar, como eu falei, é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Infelizmente não deu. Vamos continuar a minha seriedade, mesma entrega. Com um a menos ali, todo mundo correndo, se dedicando, não tomamos gols. Temos que terminar com chave de ouro esse final de campeonato e finalizar esse campeonato aí de cabeça erguida", afirmou.

Com o resultado, o Flamengo ocupa a quinta posição no Brasileirão, com 63 pontos. O time de Filipe Luís volta a campo no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã.