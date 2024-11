Flamengo ficou no empate no Castelão - Divulgação / Flamengo

Flamengo ficou no empate no CastelãoDivulgação / Flamengo

Publicado 26/11/2024 22:03

Rio - O Flamengo brigou até onde pôde, mas se despediu da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (26), o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, e ficou virtualmente fora da disputa pela taça. Com a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras em São Paulo, o Rubro-Negro não consegue mais igualar a pontuação do clube de General Severiano.

Com o resultado, o clube carioca ocupa a quinta posição no Brasileirão, com 63 pontos. O time de Filipe Luís volta a campo no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã.

Com uma formação ousada com quatro atacantes, o Flamengo foi o time que conseguiu ter mais a bola no primeiro tempo e criar as melhores chances. A principal delas aconteceu logo aos 12 minutos, quando Pulgar levantou falta na área e encontrou Bruno Henrique livre. O camisa 27 cabeceou tirando de João Ricardo, mas viu a bola bater na trave e sair.

A movimentação do quarteto ofensivo fez com que o Flamengo seguisse incomodando o Fortaleza, mas o Rubro-Negro ainda pecava na hora de concluir as jogadas. Gabigol e Plata arriscaram em chutes de fora, mas não tiveram sucesso. No fim, o time de Filipe Luís ainda teve um pênalti marcado a seu favor, mas Anderson Daronco voltou atrás em sua decisão após revisão no VAR.

Defensivamente, o Flamengo teve poucas preocupações na primeira etapa e viu o Fortaleza dar apenas duas finalizações. O maior susto foi nos acréscimos, quando Wesley estava sozinho na defesa e perdeu um rebote de escanteio para Moisés. Porém, o lateral conseguiu se recuperar e os dois times foram para o vestiário empatados.

Na volta para o segundo tempo, a entrada de De La Cruz no lugar de Gabigol não mudou a postura ofensiva do Flamengo. O Rubro-Negro ficou perto de abrir o placar em duas oportunidades: na primeira, em chute de fora da área com Gerson, e na segundo após a bola sobrar na área para Michael, mas o goleiro João Ricardo salvou o Fortaleza.

Aos 21 minutos, o cenário da superioridade rubro-negra na posse de bola mudou. Pulgar recebeu o segundo cartão amarelo por falta dura em Marinho e acabou expulso, colocando o Fortaleza de volta no jogo na reta final. Porém, o time carioca conseguiu se fechar bem e diminuir os espaços dos donos da casa, que não conseguiram criar uma grande chance.

No fim, o Rubro-Negro ainda quase marcou. Bruno Henrique arrancou pelo lado direito e cruzou para Alcaraz, que se antecipou à zaga e desviou, mas João Ricardo fez mais uma grande defesa e manteve o zero no placar.

FORTALEZA X FLAMENGO

Local: Castelão (CE)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Kappes Diel

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Kuscevic e Tite; Marinho, Matheus Rossetto, Hércules (Calebe), Emmanuel Martínez (Pochettino) e Mancuso; Lucero (Renato Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Vojvoda.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson (Varela) e Michael (Alcaraz); Bruno Henrique, Gonzalo Plata (David Luiz) e Gabigol (De La Cruz). Técnico: Filipe Luís.

Cartões amarelos: FOR: Kuscevic e Mancuso; FLA: Erick Pulgar e De La Cruz

Cartão vermelho: FLA: Erick Pulgar