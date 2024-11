Gabigol ainda não decidiu o clube que defenderá em 2025 - Armando Paiva/Agência O Dia

Gabigol ainda não decidiu o clube que defenderá em 2025Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 26/11/2024 17:07

Rio - Com saída do Flamengo confirmada para o fim do ano, Gabigol ainda não decidiu qual camisa vestirá em 2025. Um dos possíveis destinos é o Santos, que aguarda uma resposta do jogador sobre seu interesse até dezembro, conforme revelou o presidente Marcelo Teixeira.

"Fizemos o posicionamento do Santos, o pai do atleta pediu que aguardássemos até dezembro. Então, a proposta está feita. Nós estamos com a situação muito clara com o atleta, isso não confirma que ele vem. Temos de entender que o Santos também chegou um pouco depois de outras propostas que surgiram, mas está na mesa. Está na mesa junto com as outras", disse o mandatário santista ao "UOL".

O Santos se dispôs a pagar um salário de R$ 2,5 milhões a Gabigol, incluindo luvas diluídas. A maior parte do valor seria pago pela Viva Sorte, empresa que adquiriu o naming rights da Vila Belmiro. A relação do atacante com o clube que o revelou pode pesar na decisão.

Apesar do interesse do Santos, o destino mais provável ainda é o Cruzeiro. Gabigol tem um acordo encaminhado com o time mineiro, mas ainda não existe nada assinado.

Enquanto não decide o rumo que tomará no próximo ano, Gabigol voltou a ser relacionado pelo Flamengo após dois jogos afastados por decisão da diretoria. O atacante está à disposição de Filipe Luís para o jogo desta terça (26), contra o Fortaleza, às 20h (de Brasília), no Castelão.