Filipe Luís, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Filipe Luís, técnico do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/11/2024 23:13

empate em 0 a 0 com o Fortaleza, na noite desta terça-feira (26), no Castelão, Filipe Luís lamentou pelo Flamengo ficar mais um ano sem conquistar o título do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador garantiu que a competição será prioridade máxima no clube a partir do ano que vem. Rio - Após o, Filipe Luís lamentou pelo Flamengo ficar mais um ano sem conquistar o título do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador garantiu que a competição será prioridade máxima no clube a partir do ano que vem.

"Enquanto eu estiver aqui, o Brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Eu levo o Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe, é o campeonato onde está a regularidade, onde passa por inúmeros momentos, Data Fifa, viagens. É o campeonato mais difícil de conquistar e é um dos que eu tive mais prazer de conquistar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder disputar", prometeu o ex-lateral.

"Tivemos a chance de ganhar dois Brasileiros, 2019 e 2020. Nos outros anos não foi possível porque os adversários também competem, também têm prioridades e às vezes são melhores que você. Você passa por momentos ruins, às vezes um começo ruim você não recupera mais. Repito: enquanto eu estiver aqui, esse campeonato vai ser o mais especial", completou.

LEIA MAIS: Léo Pereira lamenta empate e promete seriedade nas rodadas finais

Com o resultado na capital cearense, o Flamengo ocupa a quinta posição no Brasileirão, com 63 pontos. O time de Filipe Luís volta a campo no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã.

Veja outras respostas

Quatro atacantes

"Se você me identificou com variações estáticas, quer dizer que eu tomo isso como um elogio. Porque realmente temos muitas variações, muitos detalhes dentro do jogo, dependendo do adversário que temos pela frente. E hoje a minha escalação é simples: fui para cima. Vir aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa durante o ano inteiro, e continua sem perder, eu acreditava que a única forma de vencê-los seria ir atacando e tentando ir para cima deles. Tentei aproveitar o Plata, que está num grande momento. Com a falta do Evertton (Araújo) e do Nico (De la Cruz), que está voltando de lesão, aproveitei para usar o Gerson ali, um volante que também consegue ser mais um homem de ataque. E tentamos explorar mais ou menos os pontos que acreditávamos que poderíamos contra o Fortaleza, que é um time que defende muito bem, bloqueia muito o meio."

Resultado amargo

"Eu nunca, jamais vou comemorar empate, independentemente se estiver com um ou dois a menos, a gente nunca vai para lugar nenhum para empatar. Queríamos a vitória, não foi possível, tentamos até o último minuto. E com o sabor de que, sim, poderemos ter saído daqui com a vitória, mas da maneira que foi, vamos levar um ponto para o Rio."

Motivação para os próximos jogos

"Eu sinceramente não penso no ano que vem. Penso no jogo do Inter. A partir de hoje, no avião, vou começar a pensar o jogo do Inter. Jogamos contra eles, foi um grande jogo, é um adversário que está, se não me engano, há 15 jogos sem perder. É a única coisa que me interessa, que está no meu controle. Motivar os jogadores é fácil porque eles estão com a camisa do Flamengo. Eles mesmos se motivam. O compromisso dos jogadores hoje foi o melhor possível."