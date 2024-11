Neymar ganhava "bônus" para aplaudir a torcida do PSG - Divulgação

Publicado 27/11/2024 16:43

França - Mais de um ano após ter deixado o Paris Saint-Germain, Neymar teve uma cláusula curiosa de seu contrato com o clube francês revelada. De acordo com o ex-jogador Lewis Bryon, de 23 anos, um membro do time parisiense lhe revelou que o vínculo do brasileiro previa o pagamento de um bônus todas as vezes em que ele batia palmas para a torcida.

"Ele (membro do PSG) disse que o Neymar tem uma cláusula em seu contrato que toda vez que ele ia e batia palmas para os torcedores após uma partida, ele recebia um bônus de € 200.000. [...] Ele disse que isso acontecia porque Neymar tinha uma fama de não se envolver com o clube", contou Bryon em entrevista ao podcast "Ball Talk".



Pela cotação atual, Neymar receberia R$ 1,2 milhão por cada aplauso que desse para os torcedores se ainda jogasse no PSG. Em 2017, o clube francês investiu 222 milhões de euros (R$ 821 milhões na época) para contratá-lo junto ao Barcelona.

Em 2023, Neymar deixou o PSG para assinar com o Al-Hilal. Até junho de 2025, os sauditas vão pagar 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão) ao craque brasileiro.