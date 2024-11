Argentinos, Alexander Barboza e Thiago Almada disputarão final da Libertadores em casa - Vitor Silva/Botafogo e Eitan Abramovich/AFP

Argentinos, Alexander Barboza e Thiago Almada disputarão final da Libertadores em casaVitor Silva/Botafogo e Eitan Abramovich/AFP

Publicado 28/11/2024 10:00

Rio - A final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, neste sábado (30), em Buenos Aires, será especial para os argentinos Alexander Barboza e Thiago Almada, que podem fazer história dentro de casa com a camisa do Glorioso. O zagueiro decide o título no lugar onde começou a carreira, enquanto o meia retorna ao país e pode entrar para um seleto grupo de jogadores argentinos campeões da Copa do Mundo e da América.

Xerife da zaga alvinegra, Alexander Barboza começou a carreira na base do River Plate. O zagueiro, de 29 anos, não teve muitas oportunidades no gigante argentino ao longo da sua trajetória, mas terá a chance de conquistar o título mais importante da sua carreira no Monumental de Nuñez, estádio do clube que o projetou para o futebol.

Um dos nomes mais experientes do elenco alvinegro, Barboza teve uma vasta experiência no futebol argentino, com passagens por clubes modestos, como o Atlético Rafaela e o Defensa y Justicia, e tradicionais, como o Independiente, o maior campeão da Libertadores com sete títulos.

O defensor argentino chamou a atenção do Botafogo após a passagem pelo Libertad, do Paraguai, onde foi o líder do time por três temporadas. O jogador chegou ao Alvinegro em janeiro deste ano e, rapidamente, assumiu o papel de "xerife" atuando ao lado de Bastos.

Thiago Almada, por sua vez, sempre foi badalado. O meia começou a carreira no Velez Sarsfield em 2018 como uma das principais promessas do futebol argentino para o futuro e foi para o Atlanta United, dos Estados Unidos, onde chamou a atenção do Botafogo.

Há dois anos, o meia conquistou o maior título da carreira: a Copa do Mundo. Valorizado, foi contratado pelo Botafogo no meio desse ano como a maior contratação da história do futebol brasileiro, custando mais de R$ 135 milhões. O investimento deu certo e, imediatamente, se tornou um dos protagonistas do time.

As boas atuações pelo Botafogo fizeram com que Almada fosse figurinha carimbada nas últimas convocações do técnico Lionel Scaloni. Agora, o camisa 23 está de volta a seu país para buscar o título mais importante de clubes de sua carreira.

Agora, Barboza e Almada tem um motivo a mais para correr dobrado na decisão da Libertadores. Ambos poderão alcançar a Glória Eterna dentro da terra natal, em Buenos Aires, no próximo sábado (30), a partir das 17h (de Brasília).