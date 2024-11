Rodrigo Pimpão disputou 198 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 28/11/2024 07:00

Rio - O Botafogo vai a campo neste sábado (30) para a grande final da Libertadores contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Em sua última participação na competição, em 2017, o Glorioso caiu nas quartas de final para o campeão Grêmio, em confronto emocionante decidido em Porto Alegre. Um dos protagonistas da campanha alvinegra naquele ano, o atacante Rodrigo Pimpão recordou a interrupção do sonho e falou sobre suas expectativas com a chance do título, agora na posição de torcedor.

Em 2017, Pimpão foi o artilheiro do Botafogo na Libertadores com cinco gols, sendo responsável direto pela chegada da equipe à fase de grupos. Ele marcou o gol da classificação no Chile, contra o Colo-Colo-CHI, no empate em 1 a 1, e na vitória por 1 a 0 sobre o Olimpia-PAR, no Nilton Santos, nas fases prévias.



Querido pela torcida por toda sua entrega, Rodrigo Pimpão ainda anotou contra o Estudiantes-ARG e fez o da classificação às oitavas no triunfo sobre o Atlético Nacional-COL, que chegou no torneio com o posto de atual campeão. No primeiro mata-mata, o camisa 17 balançou a rede no jogo de volta contra o Nacional-URU. Vieram, então, Grêmio e o pesadelo da eliminação mesmo com o time tendo o apelido de "Exterminador de Campeões".

"Ficou um gostinho, sim, de que nós poderíamos ter chegado nessa final da Libertadores em 2017. Acredito que a gente acabou pegando uma grande equipe como o Grêmio, que é 'copeira' e vinha de grandes jogos e que se conseguiu ser campeã da competição naquele ano. Mas o nosso sentimento foi sim de que poderíamos ter chegado mais longe. Nós sabíamos disso", relembrou Pimpão, em conversa com o O DIA.



Rodrigo Pimpão, agora, viverá a emoção de uma decisão de Libertadores na posição de torcedor. O jogador, que vestiu a camisa do clube em duas passagens, sendo a primeira em 2015 e a segunda de 2016 a 2019, não estará em Buenos Aires, mas torcerá de longe exaltando todo seu amor ao clube da estrela solitária.



"Não conseguirei ir, mas estarei torcendo para o nosso Botafogo, para o meu Botafogo. Porque eu sempre falo que fui escolhido a defender essas cores, e quando eu estive dentro de campo eu me dediquei ao máximo, eu fiz o meu melhor, me doei mais do que 100% e acredito que o Botafogo vai brigar de igual para igual e trazer esse título para a nossa torcida. Todos nós botafoguenses sabemos da importância desse título para o clube e para essa nova fase que o Botafogo vem vivendo."



Pelo Botafogo, Pimpão disputou 198 jogos, com 30 gols marcados. Ele detinha o posto de maior artilheiro do Glorioso em competições internacionais pela participação na Libertadores em 2017, mas foi ultrapassado por Júnior Santos, que anotou nove tentos em 2024.