Igor Jesus é esperança de gols do BotafogoDivulgação / Conmebol

Publicado 28/11/2024 13:41

Rio - Em Buenos Aires, um dos principais destaques do Botafogo, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, admitiu a importância da vitória sobre o Palmeiras, em São Paulo, para a reta final do Botafogo, após um período de instabilidade. No entanto, o centroavante afirmou que há diferentes histórias para serem escritas tanto no Brasileiro quanto na Libertadores.

"Vencer o Palmeiras fez total diferença. Nos passa mais confiança, porque encerrou um jejum de três jogos sem vencer. Porém, cada jogo tem sua história e o Atlético-MG tem um grande time. São duas equipes muito boas e acredita em uma grande final", afirmou em entrevista à "ESPN".

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo retomou a liderança do Brasileiro, faltando duas rodadas para o término da competição. O Alvinegro poder ser campeão na semana que vem, caso vença o Internacional, em Porto Alegre, e o Verdão tropece no Cruzeiro, em Minas Gerais.

Em relação a Libertadores, Botafogo e Atlético-MG decidem a competição em jogo único em Buenos Aires, neste sábado. Em caso de empate no termo normal haverá prorrogação de 30 minutos. A disputa irá para as penalidades, caso ainda assim não haja vencedores.