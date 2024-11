Júnior Santos é o artilheiro da Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2024 16:13

Rio - Artilheiro do Botafogo e da Libertadores, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, fez um discurso impactante ao abordar a sensação de disputar a final da principal competição de clubes da América do Sul. O jogador citou familiares e pessoas com condições financeiras precárias como motivação para disputar a decisão do torneio.

"Quero representar meu pai, que me apoiou bastante, confiou em mim, mesmo no momento em que cheguei a desistir de mim mesmo, ele não desistiu. Quero representá-lo, minha família e o povo brasileiro, que sofre, cai, tem dificuldades, mas se levanta, se alegra com futebol e é feliz independentemente das situações que vive. Que eu possa representar a comunidade humildade, que trabalha, acorda cedo todo dia, já passei por isso. Que eu possa representá-los, que possam ter esperança nos filhos, que possam crescer e se tornar cidadãos dignos. Quero representar essa galera aí", disse em entrevista à "ESPN".

Outro ponto fundamental para Júnior Santos é a torcida do Botafogo. O atacante citou os momentos complicados que os alvinegros viveram nos últimos anos e em especial em 2023.

"A torcida do Botafogo também é inspiração, passou por várias dificuldades, parece com minha trajetória, nunca desistiu. Está apoiando o time, que está se reerguendo. A torcida do Botafogo é superação, é força. Assim como aconteceu na minha vida, acredito que o final vai ser melhor que o começo. Mando esse recado para a torcida, maravilhosa, que nunca deixou de sonhar e nunca desistiu", finalizou.