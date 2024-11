Jairzinho é ídolo do Botafogo - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2024 14:42 | Atualizado 28/11/2024 14:57

Rio - Um dos maiores ídolos do Botafogo, Jairzinho, de 79 anos, será o responsável por representar o clube carioca na entrada da Taça Libertadores, no estádio Monumental de Nuñez, neste sábado, antes da final da competição envolvendo a equipe do Rio de Janeiro e o Atlético-MG. As informações foram dadas em primeira mão pelo canal "SporTV".

Furacão da Copa do Mundo de 1970, Jairzinho marcou época no Botafogo, tendo defendido o clube carioca por 13 anos, somando suas duas passagens. Ele conquistou um Brasileiro, dois Cariocas e dois torneios Rio-SP.

"A vida é feita de ensinamentos e preparações. O meu sonho sempre foi justamente ver o Botafogo chegar em uma posição privilegiada como essa que está vivendo agora, com oportunidade e chance de chegar à final dessa grande competição", disse em entrevista ao site "Fifa".

Por parte do Atlético-MG, Diego Tardelli, que esteve na conquista de 2013, será o representante. A final única ocorre em Buenos Aires, a partir das 17 horas (de Brasília), neste sábado.