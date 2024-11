Victor Sá em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Victor Sá em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2024 21:54

Rio - O atacante Victor Sá entrou com um processo contra o Botafogo no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para cobrar uma dívida no valor de R$ 551 mil. O valor é referente à rescisão do contrato de direito de imagem, em fevereiro, quando ele foi vendido ao Krasnodar, da Rússia. A informação foi publicada primeiramente pelo "UOL".

LEIA MAIS: Torcedores de Botafogo e Galo confraternizam nas ruas de Buenos Aires antes da final

No acordo com Victor Sá, o Botafogo se dispôs a quitar o pagamento até o dia 30 de março, o que não aconteceu. Depois, em outubro, as partes se reuniram e acertaram o parcelamento da dívida, com a assinatura de John Textor em documento.

Porém, o clube novamente não cumpriu o combinado. A primeira parcela, no valor de R$ 367,4 mil, deveria ter sido depositada até 20 de novembro, o que, segundo Sá, não aconteceu. A segunda, de R$ 183,7 mil, vence em 20 de dezembro.

Até o momento, o Botafogo não foi intimado no processo. A defesa de Victor Sá pede que o clube seja alvo de um mandado de execução para fazer o pagamento em três dias.