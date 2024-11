Artur Jorge em treino do Botafogo em Buenos Aires - AFP

Artur Jorge em treino do Botafogo em Buenos AiresAFP

Publicado 28/11/2024 16:49 | Atualizado 28/11/2024 18:37

Argentina - O Botafogo realizou seu primeiro treino em Buenos Aires, no Mapuche Country Club, CT do Tigre, na tarde desta quinta-feira (28), de olho na final da Libertadores contra o Atlético-MG. O clube decidiu poupar os jogadores que iniciaram o jogo contra o Palmeiras, na última terça-feira (26), pelo Brasileirão, para evitar desgaste físico.

LEIA MAIS: Jairzinho entrará em campo com a taça da Libertadores na final

fizeram trabalhos de recuperação e fisioterapia. Adryelson, que substituiu Bastos contra o Palmeiras e deve iniciar a decisão no lugar do angolano, também foi preservado. Por decisão da comissão técnica, os titulares sequer foram ao CT do Tigre. Eles ficaram no hotel onde a delegação está hospedada e. Adryelson, que substituiu Bastos contra o Palmeiras e, também foi preservado.

A exceção foi apenas o goleiro John. Apesar de ter jogado os 90 minutos contra o Palmeiras, ele trabalhou normalmente com os jogadores que foram a campo. Nos 15 minutos de treino que foram abertos à imprensa, a equipe fez apenas aquecimento e brincou com o famoso "bobinho".

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate.