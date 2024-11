Bastos em treino antes de sofrer lesão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2024 15:12

Argentina - A presença do zagueiro Bastos, de 32 anos, na final da Libertadores segue como dúvida no Botafogo. O clube tem feito mistério em relação a participação ou não do defensor. Ele está fazendo tratamento intensivo após sentir dores na coxa esquerda e deixar a partida contra o Palmeiras, na última terça-feira, em São Paulo, logo no começo.

Antes da viagem para Buenos Aires, Bastos realizou um exame em São Paulo, e uma lesão na região foi diagnosticada. No entanto, internamente, a possibilidade do angolano ser escalado ainda não foi totalmente descartada pelo Botafogo.

"Estou como o torcedor, preocupado também. Temos que ver nesses dias como as coisas vão se desenvolver. Não temos nenhuma decisão definitiva. Temos dois dias para tentar entender a evolução. Nesta altura está em dúvida, sim, não podemos esconder isso. Está em dúvida. Mas temos que tentar, as próximas 48 horas podem ser decisivas, vamos aguardar", disse Artur Jorge em entrevista à "ESPN".

Na partida contra o Palmeiras, Bastos foi substituído por Adryelson, que fez inclusive um dos gols da vitória por 3 a 1. Caso o angolano não tenha condições de jogo, a tendência é que o ex-zagueiro do Lyon comece jogando.

"Vamos ter esse tempo para tomar decisões, mas acima de tudo volto a dizer: confiem naquilo que temos e já provamos exatamente isso. Temos Adryelson, Lucas e o Pablo, que podem ser alternativas caso o Bastos não possa, e seguramente todos eles estão preparados e capacitados para dar uma excelente resposta em termos de desempenho", explicou.