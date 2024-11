Libertadores será decidida entre Botafogo e Atlético-MG - Divulgação / Conmebol

Publicado 28/11/2024 18:10

Rio - Além do título mais cobiçado da América do Sul, a final deste sábado também poderá definir o melhor jogador do futebol do continente no ano. Com Atlético-MG e Botafogo na final, a tendência é que o campeão da competição também tenha escolhido um dos jogadores do seu elenco como "Rei da América", prêmio concedido pelo jornal uruguaio "Bola de Ouro".

Nos últimos dois anos, o campeão da Libertadores teve também o melhor jogador do ano da América do Sul. No ano passado, Germán Cano, do Fluminense, superou Luis Suárez, do Grêmio, e Nicolás de La Cruz, hoje do Flamengo, mas que na época defendia o River Plate. Em 2022, Pedro, do Flamengo, ficou em primeiro, com Giorgian De Arrascaeta, do próprio Flamengo, e Julián Álvarez, na época do River Plate, em terceiro.

No elenco do Botafogo, três jogadores pintam como prováveis candidatos: o meia-atacante Jefferson Savarino e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus. Artilheiro da competição e do Alvinegro no ano, Júnior Santos não deve concorrer ao prêmio por ter ficado de fora de praticamente todo o mata-mata. Thiago Almada corre por fora.

Pelo lado do Atlético-MG, Paulinho, vice-artilheiro da Libertadores, com sete gols, Deyverson, que foi extramente decisivo nas classificações contra o Fluminense e contra o Atlético-MG, e também Gustavo Scarpa são considerados os favoritos a levar o prêmio em caso de título da Libertadores.