Musa da Portela, Alice Alves é torcedora do Botafogo - Reprodução / Instagram

Musa da Portela, Alice Alves é torcedora do BotafogoReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2024 17:26

Rio - No dia 30 de novembro, Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E entre os milhares de torcedores botafoguenses, temos a Musa da Portela, Alice Alves, na torcida pelo Botafogo na Libertadores. Em entrevista a beldade falou sobre a sua paixão alvinegra e cravou o resultado da final: “Vai ser 4x1, com vitória de virada e gols do Junior Santos, Almada e Luiz Henrique”.

fotogaleria



Mas apesar da confiança no título, e de mostrar que está por dentro, Alice contou que não costuma assistir os jogos. “Fico muito nervosa. Além disso, os jogos tem caído nos mesmos dias dos ensaios da Portela, então tento acompanhar pela internet, entre um samba e outro”, contou.



O clube carioca vive a semana mais importante da sua história, e por isso, a Musa revela que abrirá uma exceção nos seus costumes e pretende assistir em casa mesmo o jogo, mas em clima de festas. “Estou bastante ansiosa e com o coração a mil! É tempo de Botafogo!”, conclui. Mas apesar da confiança no título, e de mostrar que está por dentro, Alice contou que não costuma assistir os jogos. “Fico muito nervosa. Além disso, os jogos tem caído nos mesmos dias dos ensaios da Portela, então tento acompanhar pela internet, entre um samba e outro”, contou.O clube carioca vive a semana mais importante da sua história, e por isso, a Musa revela que abrirá uma exceção nos seus costumes e pretende assistir em casa mesmo o jogo, mas em clima de festas. “Estou bastante ansiosa e com o coração a mil! É tempo de Botafogo!”, conclui.

A final da Libertadores está chegando e as torcidas vão ficando cada vez mais animadas para demonstrar seu amor pelos times, principalmente quando há a uma disputa entre clubes tradicionais brasileiros em jogo.