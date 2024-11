Ronaldinho relembrou os velhos tempos ao marcar contra o Real Madrid - Reprodução / X

Publicado 28/11/2024 16:13

Catar - Relembrando os velhos tempos, Ronaldinho Gaúcho marcou um golaço de falta durante um amistoso entre as lendas do Real Madrid contra lendas do Barcelona, nesta quinta-feira (28), no Catar. O duelo terminou empatado em 2 a 2, mas o Barça venceu após disputa de pênaltis - 4 a 2.

Golaço de falta do Ronaldinho pelas lendas do Barcelona contra as lendas do Real Madrid. pic.twitter.com/Hs7NjUJ57b — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 28, 2024

O tento do craque brasileiro aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, em uma altura que o Barcelona já estava vencendo por 1 a 0, com gol de Sorín. Depois, aos 13 e 18 da segunda etapa, o Real empatou com Figo e Congo.