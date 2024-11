Batida não foi considerada grave e apenas a parte da frente do ônibus ficou danificada - Reprodução / Internet

Batida não foi considerada grave e apenas a parte da frente do ônibus ficou danificadaReprodução / Internet

Publicado 28/11/2024 14:43

O ônibus do Real Madrid se envolveu em um pequeno acidente na saída de Liverpool, onde foi derrotado por 2 a 0 para o time da casa, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira (27) . A batida não foi considerada grave e apenas a parte da frente do veículo ficou danificada.

O ônibus do Real Madrid sofreu uma batida enquanto saía de Liverpool.

pic.twitter.com/LhQk0rUyH4 — Central Liverpool Brasil (@central_lfc_br) November 28, 2024

Pintado com as cores do time espanhol, o ônibus estreou no último mês. A delegação merengue sempre viaja com o veículo para as partidas e nunca havia sofrido uma colisão.



O acidente, que provocou um pequeno atraso na viagem do elenco na volta a Madrid, não ocasionou danos ao condutor.

Com o resultado no Anfield, o Real Madrid estacionou nos seis pontos e ocupa a 24ª posição na tabela da Fase de Liga - última da zona de repescagem. Já o Liverpool é o líder, com 15 somados.