Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Milva Ortellado é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2024 12:53 | Atualizado 28/11/2024 12:58

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, se irritou nas redes sociais. Por meio de um stories no Instagram, a beldade afirmou que irá denunciar homens, que estão comprometidos, e que continuam buscando contato amoroso com ela pela Internet.

fotogaleria

"Aqueles que entram em contato comigo, fazendo elogios e dando cantada, sendo comprometidos, me aguardem. Irei enviar os prints para sua namoradas", ameaçou a beldade.

Milva Ortellado é musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, que já levantou três títulos da Libertadores. Ela tem mais de 118 mil seguidores no Instagram.