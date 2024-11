Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 28/11/2024 10:31

Os torcedores que assistiam a Cruzeiro 1x1 Grêmio, na quarta-feira (27) à noite, surpreenderam-se quando a transmissão do Sportv ficou apenas com o som ambiente do estádio. Um pouco depois, o áudio da narração voltou, mas não era mais Jader Rocha, que trabalhava no jogo.



Por causa de uma falha técnica no áudio da transmissão, ainda no primeiro tempo, o narrador ficou algum tempo fora do ar. No período, ele foi substituído por Eusébio Resende. Ele ficou responsável por atualizar os principais lances, enquanto a emissora do grupo Globo tentava resolver o problema.



"Estamos aguardando o restabelecimento do áudio de Jader Rocha", avisou Resende, mais conhecido pela narração de tênis no canal.



Alguns minutos depois, Jader Rocha voltou a trabalhar no jogo. Apesar do problema, ele não perdeu os dois gols marcados no primeiro tempo.