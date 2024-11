Conor McGregor vem perdendo moral após sentença - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/11/2024 09:00

Conor McGregor vem encarando as consequências de mais um ato polêmico em sua vida pessoal. Na última sexta-feira (22), na Irlanda, o ex-campeão do UFC foi condenado pelo júri no caso de agressão sexual contra Nikita Hand, que aconteceu em 2018, e dessa forma, terá que pagar uma indenização de 248 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) para a vítima.



A grande repercussão do caso, como já era de se esperar, causou um verdadeiro abalo na imagem do lutador. O site "Irish Independent" noticiou que o grupo proprietário da marca de uísque "Proper No. Twelve Irish Whiskey" desfez a parceria que tinha com o irlandês. Vale ressaltar que McGregor lançou a empresa no ano de 2018, mas vendeu a marca em 2021.

Apesar da venda, Conor continuou atuando como uma espécie de "garoto-propaganda" e se tornou peça importante na divulgação e promoção da marca de uísque. Todavia, com o júri declarando McGregor culpado pelo caso de agressão sexual, a "Próximo Spirits", proprietária da empresa, decretou que não vai mais utilizar o nome e a imagem do ex-campeão do UFC na promoção e no marketing da marca.De acordo com a imprensa irlandesa, a decisão teria sido tomada também após varejistas importantes, com a notícia da condenação de McGregor, optarem por não vender mais o uísque que tem Conor como garoto-propaganda. Além disso, a "Rape Crisis Network Ireland" já havia indicado às empresas a abandonar produtos que tivesse qualquer tipo de vínculo à imagem do lutador.Além do fim da parceria com a "Proper No. Twelve Irish Whiskey", Conor McGregor vem enfrentando outras consequências após ser declarado culpado no caso de agressão sexual contra Nikita Hand.O ex-campeão duplo do UFC também foi retirado da renomada franquia de jogos eletrônicos “Hitman”. Empresa responsável pelo jogo, a “IO Interactive” fez o anúncio por meio das redes sociais. No game de tiro, jogado em terceira pessoa, Conor tem sua imagem utilizada por meio do personagem “The Disruptor”, que é um astro das artes marciais e um dos rivais do “Agente 47”, grande protagonista do jogo.Desde a última sexta-feira, quando saiu o veredito declarando Conor McGregor culpado pelo caso de agressão sexual, o irlandês vem perdendo seguidores em suas redes sociais. A plataforma "Instrack" apontou que, em sua conta oficial no Instagram, o lutador já perdeu mais de 100 mil seguidores.O julgamento envolvendo o caso durou cerca de duas semanas e teve relatos da vítima, que revelou detalhes do momento em que esteve com “Notorious”, onde chegou a temer pela própria vida. O ex-campeão do UFC também apresentou a sua versão e confirmou que teve relação sexual com Nikita Hand, mas alegou que houve consenso entre os dois. O episódio aconteceu em 2018 após uma festa. A mulher afirmou que o lutador se recusava a aceitar um “não” como resposta e teve diversos atos agressivos, onde chegou a enforcá-la.Daniel Kane, ginecologista que atendeu Nikita logo após o ocorrido, relatou em depoimento no tribunal que a vítima estava com hematomas pelo corpo. Além disso, afirmou que os exames realizados no dia foram determinantes para confirmar a história apresentada pela mulher.Sem lutar desde julho de 2021, Conor McGregor se recuperou de uma grave lesão na perna e foi o treinador da 31ª temporada do “The Ultimate Fighter” contra Michael Chandler. Após muito tempo de espera, o duelo entre os lutadores chegou a ser marcado para o UFC 303, realizado em junho. No entanto, o irlandês foi retirado do card após sofrer uma lesão no dedo do pé. Atualmente com 36 anos, o ex-campeão duplo do UFC tem seu retorno à organização esperado para o ano de 2025, ainda sem um mês e adversário definidos.