Participantes receberam orientações de dentistas sobre a importância da higiene bucal (Foto: Divulgação)

Publicado 28/11/2024 07:00

O Instituto Irmãos Nogueira (IIN) realizou ações de conscientização sobre saúde bucal nos núcleos das comunidades do Jacarezinho e da Penha, no Rio de Janeiro. A iniciativa, promovida durante o mês de novembro, beneficiou alunos do projeto social do IIN, que conta com o apoio da Light e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro.

Durante a ação, os participantes receberam orientações de dentistas sobre a importância da higiene bucal e participaram de atividades práticas, como aplicação de flúor e escovação supervisionada. O objetivo é incentivar a formação de hábitos saudáveis desde cedo, contribuindo para uma melhor qualidade de vida no futuro.

“Essas ações educam e incentivam o desenvolvimento de hábitos saudáveis desde a infância, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nas áreas de saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero e vida terrestre”, explica Rogério Minotouro, um dos idealizadores do projeto.

A iniciativa integra os esforços do IIN em consonância com os ODS da Organização das Nações Unidas (ONU), que visam erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir paz e prosperidade para todos.

“O Instituto tem orgulho de unir esforços em torno desses objetivos e de trabalhar para construir um futuro mais sustentável e justo para todos. Reforçamos nossos valores para que possamos sempre nos guiar pela visão dos ODS e nos comprometer com a transformação que eles propõem”, destaca Renan Schneider, diretor do Instituto.

Além do ODS 3, que trata de Saúde e Bem-Estar, promovendo cuidados básicos e hábitos saudáveis, o IIN também reforça o ODS 4, voltado à Educação de Qualidade, contribuindo para o combate à evasão escolar e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades essenciais. Destaca ainda o ODS 5, sobre Igualdade de Gênero, promovendo oportunidades equitativas para todos, e o ODS 15, relacionado à Vida Terrestre, enfatizando a importância de proteger e preservar o meio ambiente para garantir um mundo sustentável às próximas gerações.