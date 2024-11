Ginásio do São Paulo Futebol Clube recebeu mais uma edição do Prime Jiu-Jitsu Experience - (Foto: Divulgação)

Publicado 27/11/2024 07:00 | Atualizado 27/11/2024 17:29

Centenas de atletas, dezenas de equipes e uma estrutura de primeiro nível, assim foi o Prime Jiu-Jitsu Experience em São Paulo, realizado no último domingo (24), no ginásio do São Paulo Futebol Clube.



Ao todo, mais de 3000 pessoas passaram pelo ginásio, com a organização arrecadando cerca de 3000 kg de alimentos para a LBV (Legião da Boa Vontade).